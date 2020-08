Jovens tentam apedrejar PSP durante desacatos no jardim do Morro em Gaia

Vários jovens ficaram feridos e foram identificados este domingo ao final da tarde, na sequência de desacatos, no jardim do Morro, em Gaia, entre entre dois grupos numerosos.Um homem de 19 anos foi transportado ao Hospital de Gaia.Segundo a PSP, os jovens tentaram apedrejar elementos da polícia mas os agentes não sofreram ferimentos.Foi necessária a intervenção da unidade especial de polícia, que procedeu à detenção de um dos agressores.O caso ocorreu entre as 20h00 e as 21h00.