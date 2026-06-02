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Jornalistas do JN suspendem ação judicial e fazem ultimato à administração

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SÁBADO 02 de junho de 2026 às 22:39
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Na sequência de uma dramática carta do CEO da detentora do título, os trabalhadores convocaram um plenário de urgência, onde tomaram conhecimento das negociações entre a empresa e o sindicato, tendo dado 10 dias à administração para confirmar a proposta apresentada.

Perante a, os jornalistas convocaram um plenário de urgência, onde foi decidido dar 10 dias à administração da NI para confirmar tudo o que ficou acordado com o sindicato.

O braço de ferro entre jornalistas e administração está, para já, suspenso
O braço de ferro entre jornalistas e administração está, para já, suspenso DR

“Em causa está sobretudo a questão das férias. Dependendo da resposta da administração da empresa, a retoma das formas de luta será decidida em novo plenário, sem excluir a queixa à ACT e a ação judicial”, sinalizou Luís Filipe Simões, presidente do Sindicato dos Jornalistas, em declarações ao Negócios.

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Jornalistas do JN suspendem ação judicial e fazem ultimato à administração