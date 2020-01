Os juízes começam por perguntar a Jorge Jesus se estava sozinho no dia do ataque. "Os jogadores ficam no vestuários até os chamarmos", conta. "Era um dia como outro qualquer", relembra Jesus acrescentando que os adeptos que invadiram a Academia o abordam no campo e disseram "os jogadores não estão aqui, vamos para a cabine", avança o Correio da Manhã