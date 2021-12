João Rendeiro, o 'artista' da banca, foi detido ao fim de 89 dias de fuga

O antigo banqueiro foi detido num resort de luxo da cidade de Durban, na África do Sul. Leia o perfil do ex-banqueiro e tudo o que já se sabe sobre a sua fuga e detenção.

João Rendeiro, o "artista" da banca foi detido este sábado de madrugada num resort de luxo em Durban, na África do Sul, 89 dias depois de ter saído de Portugal para conseguir fugir à justiça. Saiu do país a 13 de setembro e foi detido a 11 de dezembro, 89 dias em que terá tido uma vida de luxo, apesar de ter sido condenado a pena de prisão efetiva. Nos próximos dias será presente em tribunal para posteriormente ser extraditado para o país.



Em setembro deste ano tudo parecia encaminhado para que João Rendeiro, ex-banqueiro do BPP, cumprisse uma pena de prisão. Condenado em vários processos, um deles transitou em julgado a 17 de setembro e, num segundo caso, o tribunal preparava-se para lhe alterar a medida de coação, pedindo a sua comparância a 1 de outubro, em Lisboa. Perante este cenário, o antigo mago da banca só encontrou uma saída: fugir de Inglaterra para parte incerta, dizendo que a sua "ausência é um ato de legítima defesa". Poucas semanas depois, a Polícia Judiciária detetou-o na África do Sul, onde vivia em hotéis de cinco estrelas.



Rendeiro foi condenado, em julho do ano passado, a uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses pela Relação de Lisboa pelos crimes de falsidade informática e falsificação de documento praticados no Banco Privado Português, fechado pelo Banco de Portugal há mais de uma década.