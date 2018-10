João Monteiro, de 62 anos, é o nome indicado para vice-procurador-geral da República. O nome foi apresentado ao Conselho Superior do Ministério Público.A votação decorrerá esta terça-feira, na primeira reunião do órgão de gestão da magistratura do Ministério Público e a sua aprovação é quase certa, já que é prática comum o Conselho Superior aprovar o nome proposto pelo líder do Ministério Público.João Monteiro é procurador-geral adjunto e está colocado nos quadros do Tribunal da Relação de Guimarães desde 2015.