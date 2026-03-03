Sábado – Pense por si

João Cotrim Figueiredo alvo de processo por chamar “pedófilo”

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 07:00

Ex-candidato do Chega detido por alegado abuso de menores processou o liberal. Considera que ficou com a honra “irremediavelmente comprometida”.

João Cotrim Figueiredo foi processado por Artur Alves, professor do ensino básico e ex-candidato autárquico do Chega a Arruda dos Vinhos detido por alegados abusos sexuais de uma aluna adolescente. A razão: o liberal chamou-lhe “pedófilo” durante o debate presidencial com André Ventura, líder do partido e então candidato a Presidente da República.

