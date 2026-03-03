Sábado – Pense por si

Direita. uM regresso incómodo

Passos Coelho: sem planos, mas com muitas ideias

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada 07:00

“Não será ativista permanente”, nem pensa em táticas para regressar, mas não vai ficar calado face a um “governo à deriva”. Mesmo que o PSD não goste

"O tom é diferente, mais exigente, mas também é natural que assim seja perante um Governo à deriva, em que ele sente que estamos perante uma perda de tempo, com um governo à deriva, uma perda de tempo, uma espécie de Governo de Costa sem Costa”: o retrato é de um amigo próximo de Pedro Passos Coelho, sobre as recentes intervenções do ex-primeiro-ministro. Todas elas bastante críticas e no sentido de exigir reformas. Mas a mesma fonte também indica que nem há assim tanta novidade no que Pedro Passos Coelho tem vindo a exprimir em público: “A crítica que fez sobre a nomeação de Luís Neves [como ministro da Administração Interna] tem o mesmo princípio que ele já exprimira quando era primeiro-ministro.”

