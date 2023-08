JMJ. Caridade é origem e meta do caminho cristão, defende Papa na Serafina

Papa Francisco marcou presença no Centro Social Paroquial São Vicente de Paulo, na Serafina, em Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

O Papa Francisco disse hoje que a caridade é a origem e a meta do caminho cristão, e defendeu proximidade aos mais frágeis sem distinção.

"A caridade é a origem e a meta do caminho cristão, e a vossa presença, realidade concreta de amor em ação, ajuda-nos a não esquecer a rota, o sentido daquilo que estamos a fazer sempre", afirmou Francisco, no encontro com representantes de centros de assistência sócio-caritativa, no Centro Social Paroquial São Vicente de Paulo, na Serafina, em Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Este centro foi criado para responder às necessidades dos bairros da Liberdade e da Serafina, na freguesia de Campolide.

No discurso, em espanhol, depois de representantes do Centro Paroquial da Serafina, da Ajuda de Berço (casa de acolhimento para crianças abandonadas ou em risco) e da Associação Acreditar (de Pais e Amigos de Crianças com Cancro) terem falado sobre o trabalho destas instituições, o Papa destacou três aspetos, "fazer o bem juntos, agir no concreto e estar próximo dos mais frágeis".