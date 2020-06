Já viu relâmpagos ascendentes? Há uma página portuguesa que lhe mostra tudo

Márcio Santos

Em 2013, Márcio Santos, de 35 anos, criou uma página de Facebook dedicada à meteorologia, a Meteo Trás-os-Montes . Hoje em dia, a página, também presente no twitter , recebe registos de fenómenos meteorológicos de todo o país e não só. Entre os mais recentes, estão as imagens da trovoada e da tempestade de granizo que se abateu sobre o País no fim-de-semana."A página surgiu por paixão, sempre gostei de meteorologia e em especial de fenómenos extremos", relata Márcio à, via Facebook. A página começou por brincadeira, mas agora recebe vídeos e fotografias de várias pessoas, sejam estrangeiras, sejam portugueses que vivam ou não em território nacional. "Os emigrantes valorizam muito saber o que se passa nas suas terras e partilham o que se passa nos locais de acolhimento", afirma.Márcio Santos é da aldeia de Paradela de Monforte, Chaves, mas fixou-se na região de Lisboa por motivos profissionais. É compliance officer na banca. Aos doze anos, viveu "os grandes nevões de 1997". "Tive neve pela cintura!", garante. Os "alustros", o nome dado aos raios em Chaves, também o fascinam. "Em criança ficava na janela a ver os Cumulonimbus [tipo de nuvem] a crescer nos céus. Via os alustros na janela, a contar os segundos pelo trovão. Só quem gosta compreende este fascínio pelos fenómenos meteorológicos."Agora, além de mostrar vídeos e fotografias aos seus seguidores, estes pedem-lhe ajuda. Márcio recebe pedidos de agricultores relacionados com a meteorologia, mas também é contactado por pessoas que vão casar ou batizar os filhos, "ou que querem fazer uma festa de aniversário e querem saber se é boa ideia fazer a festa ao ar livre". "Sempre que posso e é possível ajudo, fico muito satisfeito em ajudar", conta.Márcio gostaria de, um dia, ver relâmpagos ascendentes ao vivo, como os do vídeo abaixo:"Eu nunca vi, com muita pena minha", lamenta. E como se criam estes relâmpagos? "Tem de haver algo à superfície, se repararmos nas imagens ao contrário do que possa parecer, o raio não sai do chão. Primeiro temos um raio descendente, que parte da nuvem, e depois há como que um 'ricochete' que o devolve à atmosfera. É um fenómeno muito raro, ontem foi de facto um dia excepcional, pois foram registados vários."E para captar estes fenómenos meteorológicos, é necessário equipamento especial? "A maior parte das pessoas não dispõe de equipamentos sofisticados, mesmo com um simples telemóvel é possível captar momentos absolutamente fabulosos. Sempre que algo acontece, como trovoadas, nevadas, etc, a página recebe imensa informação, até quando há fogos florestais", afirma Márcio.