Já foram feitos mais de 600 mil testes à Covid-19 em Portugal

Já foram feitos em Portugal 600 mil testes de diagnósticos à Covid-19, revelou esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.





"Não é o tempo de balanços, mas de olhar os números com prudência", ressalvou o secretário de Estado, afirmando que desde 4 de maio houve "uma redução de mais de 17% do número de doentes em internamento hospitalar e de 16% nos internamentos nos cuidados intensivos".



Também os casos recuperados vieram um aumento, com uma subida "superior a 90%".

Em conferência de imprensa, Lacerda Sales explicou que o "desconfinamento não significou um relaxamento nas testagens", tendo o dia 13 de maio sido aquele em que mais testes foram realizados - 17 mil, numa rede composta por mais de 70 laboratórios.