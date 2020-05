Este foi o dia com menos mortes desde o 1.º Estado de Emergência

Portugal registou, esta sexta-feira, o menor número de mortes causadas pelo novo coronavírus desde o início do primeiro período de Estado de Emergência, a 22 de março. As seis vítimas mortais subiram o total de óbitos por Covid-19 para 1.190, mas mostram que o confinamento levou à contenção da pandemia.

Esta foi também a semana com o menor número de mortes por Covid-19 - também a evolução mais baixa do número de mortes desde que foram confirmados os primeiros casos de Covid-19 em Portugal, a 2 de março - um crescimento de apenas 0,5% em relação ao dia anterior.

Ao mesmo tempo, Portugal teve a sua semana com menos novos casos desde o dia anterior ao início do primeiro Estado de Emergência. Nos últimos sete dias, foram confirmados 1.315 casos, o número mais baixo desde a semana anterior a 21 de março, o último dia do país sem qualquer tipo de emergência nacional.

Os 264 casos confirmados nas últimas 24 horas confirmam um abrandamento da pandemia no país, mesmo com o desconfinamento e a reabertura de alguns serviços após a passagem para o nível de calamidade no país desde a passada semana.

Estes traduziram-se num aumento de 0,9% em relação ao dia anterior - pela primeira vez, Portugal manteve um crescimento de casos sempre abaixo de 1% durante uma semana.