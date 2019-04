Começou esta segunda-feira o período legal para inscrições no ensino pré-escolar e no 1º ano do básico. O prazo estende-se até 15 de junho. Já para os outros anos da escolaridade é necessário esperar pelo final do ano, pela afixação das notas finais. Caso transite de ano, a matrícula, por norma, é automática.

Relativamente aos prazos de inscrição, não precisa de se preocupar em inscrever de imediato o seu filho. A ordem de chegada dos documentos para inscrição é pouco importante já que as escolas começam por receber todas as matrículas e só a partir de 15 de junho começam a começam a escolher os alunos, conforme com as vagas existentes. Caso a escola receba um número de matrículas inferior às vagas, todos os alunos ficam colocados. Caso contrário, devem ser respeitados os critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação para desempatar e ordenar os alunos para saber quais têm prioridade para entrar em determinado estabelecimento.

O fim do prazo de inscrição não é o fim do mundo: o seu filho não ficará fora da escola. Mas simplesmente pode não ser colocado na escola de preferência – mesmo que tenha vantagem dentro dos critérios definidos -, ficando na escola onde houver vaga.

No processo vão-lhe apresentar cinco hipóteses para preencher. Pode optar por colocar apenas uma escola, ou preencher os cinco espaços com várias hipóteses. Se preencher estes cinco espaços pode ficar descansado que o seu filho ficará numa das opções que colocou. Caso contrário, pode ficar sujeito a ir para uma escola fora da zona de residência.

Mas de novo, não se preocupe, nunca o seu filho ficará sem escola, já que se tratam de níveis do ensino obrigatório.

Quanto ao local onde pode fazer a inscrição, essa pode ser feita no Portal das Escolas, se tiver o código do PIN do Cartão de Cidadão. Mas se preferir, pode dirigir-se fisicamente até à escola em que pretende matricular o seu filho (pode ter de ir à escola principal do agrupamento) e tratar lá do processo. O facto de morar num determinado concelho não é impeditivo para inscrever o seu filho noutra escola. Pode até morar no Porto e conseguir inscrever o seu filho numa escola em Braga – pode é ter menos chances de conseguir a matrícula.

O que é preciso para fazer a matrícula?

Alguns documentos são essenciais: o Cartão de Cidadão do aluno e do encarregado de educação. Caso o encarregado de educação não for o pai ou a mãe, tem de levar um documento que comprove que faz parte do agregado familiar da criança e que partilha a sua morada.

No entanto, os documentos necessários não são iguais para todas as escolas, podendo o agrupamento em causa pedir mais do que os referidos acima.

No caso de precisar de apresentar um comprovativo de morada fiscal, deve ir ao Portal das Finanças e aceder à área reservada ao cidadão. Nessa deve procurar "Serviços", depois "Situação Fiscal", "Dados Pessoais Relevantes" e depois "Consultar Agregado Familiar". Pode ainda pedir o mesmo na Loja de Cidadão ou numa repartição das Finanças.