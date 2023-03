Morte de Sara Carreira: Ivo Lucas, Cristina Branco e Paulo Neves vão a julgamento por homicídio negligente

Ivo Lucas, Cristina Branco e Paulo Neves vão a julgamento no caso da morte de Sara Carreira, foi decidido esta segunda-feira na leitura de instrução da decisão instrutória do processo.





No tribunal de Santarém, o juiz referiu que na altura do acidente, o piso estava em boas condições e sem lençóis de água e que a fadista Cristina Branco não travou nem se desviou a tempo, tal como Ivo Lucas.O cantor seguia a 130 km/h e não travou ao aproximar-se do carro imobilizado. A viatura colidiu quando se tentou desviar e parou a 66 metros do acidente.De acordo com o juiz, tanto a fadista como Ivo Lucas seguiam desatentos. Se [Cristina Branco] não tivesse tirado a filha do carro, "teria havido mais uma vítima", referiu o juiz.Paulo Neves seguia em infração e tinha consumido álcool.Segundo o juiz, Paulo Neves pode ser acusado de homicídio por negligência grosseira, assim como Ivo Lucas, que seguia em excesso e em elevado grau de desatenção.À saída do tribunal, esta segunda-feira, Tony Carreira disse, aos jornalistas, saber como vai terminar o julgamento: "Vai terminar simplesmente a dizer-se que eu perdi a minha filha e nada vai acontecer a ninguém". O cantor sublinhou ainda que não está em tribunal "para vingar ninguém".Tony Carreira referiu ainda lamentar que nenhum dos arguidos lhe tenha mandado uma mensagem ou escrito uma carta a dizer que lamentava o que tinha acontecido, referindo-se ao acidente que vitimou Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020, quando esta tinha 21 anos.O processo voltou à fase de instrução depois de o Ministério Público (MP) ter deduzido nova acusação, em novembro passado, para suprir nulidades invocadas, em fevereiro de 2022, pelo Juízo de Instrução Criminal de Santarém, decisão confirmada, em setembro, pelo Tribunal da Relação de Évora.Voltaram a pedir abertura de instrução os pais de Sara Carreira, António (Tony Carreira) e Fernanda Antunes, que se constituíram assistentes no processo, Cristina Branco e Tiago Pacheco.A cantora Cristina Branco foi a única dos quatro arguidos envolvidos no acidente que quis prestar declarações no início da instrução do processo, tendo descrito ao juiz o que aconteceu no acidente.