O Instituto Superior de Comunicação Empresarial ( ISCEM vai encerrar em setembro , deixando vários alunos com destino incerto. O Ministério do Ensino Superior indicou que foram contactados os Institutos Politécnicos de Setúbal e Lisboa com vista à transferência dos alunos do ISCEM, mas ainda há muitas informações em falta: o Governo indicou que o despacho de encerramento só será emitido "depois de concluído o processo que se encontra a correr na DGES [Direção-Geral do Ensino Superior] e após estarem garantidas todas as condições para salvaguardar os interesses dos estudantes do estabelecimento a encerrar".Em comunicado enviado hoje às redações, o ISCEM indica a falta desse despacho e frisa ter tomado "medidas de fundo" para resolver os problemas que ditaram o fecho decidido pela agência de acreditação de instituições do ensino superior A3ES. Uma delas foi a nomeação de uma nova diretora e diretora-adjunta, respetivamente Natália Teixeira e Paula Ribeiro. Também diz ter proposto a alteração dos estatutos, que ainda estão na DGES a aguardar verificação. No entanto, foram entregues a 14 de novembro de 2018, depois da decisão da A3ES. Depois, foram recusados vários recursos e uma providência cautelar foi dada como indeferida. Apesar de a decisão desta ter sido conhecida em junho, só no dia 22 é que os alunos foram informados.O ISCEM indica ainda que tem mais de 100 acordos com instituições estrangeiras, contestando que não exista "uma política de internacionalização". Adianta ainda que "no próximo ano lectivo, estão confirmados cerca de 80 alunos estrangeiros para as licenciaturas e mestrados"; porém, o comunicado é omisso sobre o que acontecerá a estes alunos ou se eles já foram notificados sobre o fecho das instalações."O ISCEM desde a primeira hora está aberto e disponível para esclarecer todas as dúvidas dos estudantes e dos seus familiares", lê-se na nota. Porém, asabe que no dia em que foi enviado um email aos alunos - de madrugada - na secretaria diziam que não sabiam de nada. Uma fonte indica que há alunos que se preparavam para fazer Erasmus durante o mestrado no início do ano letivo, já com casa alugada, e também não sabem o que acontecerá.sabe que os alunos do ISCEM têm reunião marcada com a presidente do conselho de administração, Regina Campos Moreira, esta quarta-feira para colocarem questões.