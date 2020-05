Instituto Ricardo Jorge identificou 150 mutações do coronavírus de Wuhan a Portugal

Cientistas do Instituto Doutor Ricardo Jorge estão a tentar mapear o genoma do coronavírus a partir de amostras recolhidas em Portugal, informou esta quarta-feira o diretor do instituto. Até ao momento foram detetadas em todo o mundo 150 mutações do novo coronavírus que surgiu em Wuhan, na China, informou o diretor desta instituição."Já conseguimos encontrar 150 mutações deste coronavírus, ou seja, desde que saiu de Wuhan até que chegou a Portugal o genoma foi alterado 150 vezes. Aquilo que nos chegou cá foi modificado, ele próprio já se alterou, já teve 150 mutações", frisou.Até ao fim da semana, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) prevê sequenciar 450 amostras do novo coronavírus em Portugal, sendo que, até ao momento, já foram encontradas "150 mutações do coronavírus", afirmou Fernando Almeida durante a conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia em Portugal. A investigação conta com a participação do Instituto Gulbenkian da Ciência e do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde."Este genoma permite também identificar clara e inequivocamente, num determinado doente que foi infetado com coronavírus, toda a sua linha de transmissão e de onde veio essa linha de transmissão", salientou o diretor do INSA. Desta forma, os investigadores conseguirão perceber se "há linhagens mais severas e mais agressivas" e que poderão constituir motivo de maior atenção no tratamento da covid-19, explicou.A sequenciação do genoma irá permitir "identificar cadeias de transmissão, a escala e a cronologia da transmissão, os pontos de entrada em Portugal" e, com essa informação, "avaliar o impacto das medidas de contenção" e "orientar as medidas a implementar em caso de um novo surto", referiu.Durante a conferência de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, explicou que este estudo, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), pretende sequenciar mil genomas do coronavírus.