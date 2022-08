Inspeção da Saúde abre investigação à transferência de grávida que morreu

IGAS quer apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte da mulher transferida entre o Santa Maria e o São Francisco Xavier, em Lisboa, e se havia outras opções viáveis.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) anunciou que vai abrir uma investigação à transferência de uma utente grávida do Hospital de Santa Maria para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, por, alegadamente, não haver uma vaga no Serviço de Neonatologia da primeira unidade hospitalar para internar o bebé quando fosse provocado o parto. A mãe acabou por morrer e o bebé nasceu já no São Francisco Xavier depois da paragem cardiorrespiratória que levou à morte da mulher.