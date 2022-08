Hospital Santa Maria. Grávida estava "estabilizada" e transferência era "o melhor para o bebé"

Médicos explicam as razões que levaram à transferência da mulher de 34 anos que acabou por morrer a caminho do Hospital S. Francisco Xavier. "Por vezes há picos em que não temos vaga na Neonatologia. Todas as semanas temos de transferir doentes, é o trabalho em rede."