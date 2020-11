"Como é sabido, não gostamos de Estados de Emergência", referiu João Cotrim Figueiredo, depois da audiência com o Presidente da República, que fez da Iniciativa Liberal o primeiro partido político a ser recebido, esta segunda-feira, por Marcelo Rebelo de Sousa.O deputado considera que o Estado de Emergência proposto pelo Executivo para travar o agravamento da pandemia é mais contido do que o que foi decretado em março e abril, mas fala, ainda assim, em "riscos para as liberdades dos portugueses" como nomeadamente a requisição dos recursos de "entidades privadas, corporativas ou sociais".Cotrim Figueiredo recusa revelar se vai apoiar ou não o decreto-lei, uma vez que ainda não conhece o documento na íntegra, mas admite que a possibilidade de o viabilizar é "remota".O líder da Iniciativa Liberal acusa o Governo de estar a tentar remediar uma situação que deveria ter sido antecipada há mais tempo, quando a pandemia chegou pela primeira vez a Portugal: "8 meses são 240 dias. Não é possível prever que isso é um assunto que vai ser importante?", pergunta, aludindo ao reforço de pessoal no Serviço Nacional de Saúde. Por esta razão, afirma que "já não há confiança suficiente em quem está a tomar as decisões".Cotrim Figueiredo aproveitou também para fazer um "apelo a todas as pessoas que são verdadeiramente amantes da liberdade", pedindo "que não usem mal essa liberdade" e para que "sejam responsáveis". O deputado incentiva assim os portugueses a respeitarem as normas sanitárias, como o uso de máscara, de forma a que não sejam dados "pretextos àqueles que têm pulsões autoritárias e que gostam de impor soluções".