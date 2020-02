Estou, no entanto, muito, muito chocado... pensei que isto não acontecia em Portugal", atirou o ator português.

"Acredito que Portugal não é um país racista. É um país com racistas, demasiados, que precisam de ser denunciados e punidos pelos seus actos racistas", afirmou ainda Rui Unas nas suas redes sociais.



O vídeo abaixo pode ferir a susceptibilidade dos leitores mais sensíveis:





O ator Rui Unas utilizou esta quarta-feira as redes sociais para denunciar um alegado caso de racismo que está a circular nas redes sociais. Rui Unas partilhou um frame de um vídeo chocante no Instagram e Facebook para denunciar o caso.Segundo apurou o, as autoridades já estão a analisar o vídeo.