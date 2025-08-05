Sábado – Pense por si

Indiscretos: Sem política, mas com muito baloiço

05 de agosto de 2025 às 23:00

Hugo Soares a dar empurrões (amigos), o Chega a contratar talento e Seguro ao autoconduzir-se em campanha

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, e os seus dois adjuntos Ricardo Carvalho e Filipe Cavaleiro, estiveram na Madeira a acompanhar Luís Montenegro para a Festa do PSD Madeira em Chão da Lagoa. No sábado anterior, puderam divertir-se na ilha à paisana - e a foto que imortalizou os dois adultos no baloiço (os dois secretários-gerais adjuntos) levou alguém a fazer circular a versão com a legenda "trouxe os miúdos ao parque". Todos alegres, que este ano foi mais fácil: em 2024 Soares foi sozinho, que os problemas de Albuquerque com a justiça ainda eram um problema para Montenegro.

