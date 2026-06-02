Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Portugal

Colégio Moderno afasta alunos suspeitos de agressões

João Amaral Santos 23:00

O Colégio Moderno não vai aceitar a renovação da matrícula dos alunos de 16 e 17 anos envolvidos num episódio de confrontos físicos em Lisboa que se tornou viral nas redes sociais – na madrugada de 25 de abril, os jovens atacaram um refugiado iraquiano na Alameda D. Afonso Henriques.

O Colégio Moderno já terá decidido não renovar as matrículas, para o próximo ano letivo, dos seus alunos do 10º e 11º anos envolvidos nas alegadas agressões a um imigrante iraquiano, na madrugada do passado dia 25 de abril, apurou a SÁBADO. No âmbito deste caso, a PSP já constituiu três jovens como arguidos por ofensas à integridade física e identificou outros nove, incluindo uma rapariga – falta saber, porém, se a medida do colégio se estende a todos ou só a alguns; tinham todos idades entre 16 e 17 anos na altura dos confrontos físicos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Colégio Moderno afasta alunos suspeitos de agressões