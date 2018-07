Esta terça-feira está prevista uma subida de temperatura para a região Sul do país.

Quatro concelhos algarvios estão hoje em risco máximo de incêndio segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que colocou em risco muito elevado outros 25 municípios do interior.



O IPMA coloca em risco máximo os concelhos de Alcoutim, Tavira, Castro Marim e São Brás de Alportel, no distrito de Faro, num dia em que está prevista uma subida de temperatura para a região Sul do país.



Em risco muito elevado vão estar 35 municípios dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e Bragança.



Quase 70 outros concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Beja e Faro.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



Para hoje, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, vento moderado a forte no litoral oeste durante a tarde e uma pequena subida de temperatura no sul do país e ainda uma pequena subida da temperatura mínima no interior das regiões Norte e Centro.



As temperaturas mínimas vão variar entre os 13 graus Celsius (Bragança e Guarda) e os 21 graus (Faro) e as máximas entre os 22 (Braga) e os 35 graus Celsius (Castelo Branco).



Nas ilhas, o IPMA prevê para os Açores períodos de céu muito nublado com abertas e possibilidade de aguaceiros fracos nas ilhas do Grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial". As temperaturas vã variar entre os 18 graus (Ponta Delgada e Angra do Heroísmo) e os 27 graus (Santa Cruz das Flores).



Para a Região Autónoma da Madeira o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) e uma pequena descida de temperatura nas zonas montanhosas. os termómetros vão subir até aos 27 graus em Porto Santo e os 26 no Funchal.