Incêndios: Mais de 300 operacionais combatem fogo em Viseu

O incêndio, com uma frente ativa, que lavra desde as 14:13 na freguesia de Bodiosa, no concelho de Viseu, continua a ser combatido por 330 operacionais, apoiados por 105 viaturas e seis meios aéreos, disse fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu disse à Lusa, cerca das 20:20, que o incêndio, que lavra em zona de escarpa, de difícil acesso, e de mato e floresta, continua ativo, não existindo habitações em risco.

A fonte disse esperar que a entrada da noite permita dominar o incêndio.