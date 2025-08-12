Cerca de 1.700 operacionais combatiam os incêndios mais preocupantes durante a madrugada

Os incêndios em Tabuaço, Covilhã, Trancoso e Vila Real estavam em curso, enquanto outros dois incêndios de dimensões significativas, em Moimenta da Beira e Caldas da Rainha, se encontravam em resolução.

Mais de 1.700 operacionais combatiam, pelas 04h15 desta segunda-feira os quatro incêndios mais preocupantes em Portugal continental, em Vila Real, Trancoso, Covilhã e Tabuaço, de acordo com a Proteção Civil.



Operacionais combatem incêndios em Tabuaço, Covilhã, Trancoso e Vila Real MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA

O fogo de Tabuaço, no norte do distrito de Viseu, conta com uma frente ativa "numa zona de difícil acesso", encontrando-se "em progressão", disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro.

No terreno, combatiam o fogo 215 operacionais apoiados por 73 meios terrestres por volta das 04h15, de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O fogo de Vila Real, onde se encontram 282 operacionais auxiliados por 99 meios terrestres, tem também uma frente ativa, ainda de acordo com a mesma fonte.

Já em Freches, Trancoso, encontravam-se pelas 04h15 desta segunda-feira 697 bombeiros auxiliados por 224 veículos, indicou num balanço à Lusa o Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, referindo que, no momento, estão "dois setores ativos e dois setores em resolução".

Já em Sobral de São Miguel, na Covilhã, das três frentes, "uma está ativa e duas frentes dominadas", acrescentou a mesma fonte, apontando que, no terreno, trabalham 523 operacionais com apoio de 166 veículos.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio e, nas últimas semanas, têm deflagrado vários incêndios no norte e centro do país que já consumiram uma área de quase 60 mil hectares este ano.

Pedro Araújo, oficial de operações da ANEPC, destacou, num balanço pelas 23h00 de segunda-feira, que nestes quatro incêndios se registaram 37 vítimas, entre civis e operacionais, que foram assistidos no local (sem necessidade de assistência hospitalar) ou considerados feridos ligeiros e transportados ao hospital.

Doze distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja por causa do calor, a maioria até ao final do dia de quinta-feira, anunciou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bragança, Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima", que vai permanecer até às 18h00 de quinta-feira.

Já os distritos de Viseu e Vila Real passam a amarelo a partir das 18h00 de terça-feira, regressando ao aviso laranja entre as 06:00 e 18:00 de quinta-feira, referiu o IPMA em comunicado.

O Governo renovou a situação de alerta no país até quarta-feira, dia 13 de agosto, devido ao risco de incêndio florestal.

A renovação da situação de alerta tem como base dois motivos principais: a continuação de temperaturas elevadas em todo o país para os próximos dias e a diminuição de ignições devido às proibições determinadas.

Entre as medidas em vigor estão a proibição de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como a realização de queimas e queimadas, ficando igualmente suspensas as autorizações emitidas para esse período.

A situação de alerta implica também a proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e rurais com o recurso a maquinaria e o uso de fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos. Neste caso, também as autorizações já emitidas ficam suspensas.