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Incêndio em Valongo dado como dominado pelas 21h50

Lusa 31 de maio de 2026 às 22:51
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Fogo chegou a ter duas frentes ativas. No combate às chamas chegaram a estar envolvidos cinco meios aéreos acompanhados por 150 operacionais.

O ao início da tarde deste domingo em Alfena, no concelho Valongo, distrito do Porto, entrou em fase resolução pelas 21h50, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Um autocarro e um camião ficaram destruídos, depois de se terem incendiado em Valongo e Vila Nova de Gaia
Um autocarro e um camião ficaram destruídos, depois de se terem incendiado em Valongo e Vila Nova de Gaia DIREITOS RESERVADOS

No combate ao fogo, cujo alerta ocorreu às 14h43 e que chegou a ter duas frentes ativas, estiveram envolvidos durante a tarde cinco meios aéreos.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, à hora em que entrou em fase de resolução, o fogo estava a ser combatido por 150 operacionais, apoiados por 50 viaturas.

A mesma fonte confirmou que as chamas lavram em zona de mato, não existindo habitações em perigo, nem registo de feridos.

Cinco meios aéreos e mais de 150 operacionais combatem incêndio em Valongo
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