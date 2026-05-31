Incêndio em Valongo dado como dominado pelas 21h50

Fogo chegou a ter duas frentes ativas. No combate às chamas chegaram a estar envolvidos cinco meios aéreos acompanhados por 150 operacionais.

Edição de 26 de maio a 1 de junho

O incêndio que deflagrou ao início da tarde deste domingo em Alfena, no concelho Valongo, distrito do Porto, entrou em fase resolução pelas 21h50, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.



Um autocarro e um camião ficaram destruídos, depois de se terem incendiado em Valongo e Vila Nova de Gaia DIREITOS RESERVADOS

No combate ao fogo, cujo alerta ocorreu às 14h43 e que chegou a ter duas frentes ativas, estiveram envolvidos durante a tarde cinco meios aéreos.

Segundo a fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, à hora em que entrou em fase de resolução, o fogo estava a ser combatido por 150 operacionais, apoiados por 50 viaturas.

A mesma fonte confirmou que as chamas lavram em zona de mato, não existindo habitações em perigo, nem registo de feridos.

Leia Também Cinco meios aéreos e mais de 150 operacionais combatem incêndio em Valongo