O incêndio que deflagrou hoje em dois armazéns abandonados na localidade de Tornada, concelho das Caldas da Rainha, está em fase de resolução desde 08:46, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.A fonte adiantou, cerca das 09:00, que no local continuam 62 operacionais, com o apoio de 21 veículos.O alerta para o incêndio, na zona de Tornada (União de Freguesias de Tornada e Salir do Porto), foi dado às 05:41.Uma fonte do CDOS de Leiria adiantou à Lusa cerca das 07:15 que os dois armazéns estão abandonados e que serviam para guardar bens alimentares.O incêndio, segundo o CDOS, não se propagou a outros edifícios.