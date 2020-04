Idoso agride empregada com catana em Lisboa. Suspeito está barricado em casa

Um homem com cerca de 80 anos agrediu uma mulher esta quarta-feira com uma catana no Bairro da Cruz Vermelha, na Ameixoeira , Lisboa.A vítima, com cerca de 30 anos, é a empregada de limpeza do agressor.O alerta foi dado pelas 08h56.O suspeito encontra-se barricado na residência. A PSP encontra-se no local.A vítima foi transferida para uma unidade hospitalar.Uma testemunha disse aoque a senhora tinha "um corte na cabeça e muito sangue" e aparentava estar bastante nervosa.