Novo balanço da Direcção-Geral de Saúde confirma que o número de infectados continua a subir.

Há mais dois casos de sarampo em Portugal. Um novo comunicado da Direcção-Geral de Saúde, divulgado esta sexta-feira, indica que há 66 pessoas infectadas com sarampo, sendo que 19 já estão curados.



A DGS indica que há 116 casos negativos e 32 em investigação.



Os sintomas de sarampo aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois da pessoa ser infectada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea, tosse, conjuntivite e corrimento nasal.



A DGS recomenda que as pessoas verifiquem os boletins de vacinas e que, caso seja necessário, se vacinem contra o sarampo, recordando tratar-se de "uma das doenças infecciosas mais contagiosas podendo provocar doença grave, principalmente em pessoas não vacinadas".



No caso de pessoas vacinadas, "a doença pode, eventualmente, surgir, mas com um quadro clínico mais ligeiro e menos contagioso".



Menos de dois anos depois de Portugal ser reconhecido oficialmente como estando livre de sarampo, o País depara-se com o terceiro surto da doença no espaço de um ano.



Em 2016, Portugal recebeu da Organização Mundial da Saúde (OMS) um diploma que oficializava o país como estando livre de sarampo, até porque os poucos casos registados nos últimos anos tinham sido contraídos noutros países.



Entre 2006 e 2014, Portugal tinha registado apenas 19 casos de sarampo, quase todos importados. Este ano e no ano passado já ultrapassou os casos registados em quase uma década.



Portugal teve dois surtos simultâneos em 2017, que infectaram quase 30 pessoas e levaram à morte de uma jovem de 17 anos.



O sarampo é uma doença grave, para a qual existe vacina, contudo, o Centro Europeu de Controlo de Doenças estima que haja uma elevada incidência de casos em crianças menores de um ano de idade, que ainda são muito novas para receber a primeira dose da vacina. Daí que reforce a importância de todos os outros grupos estarem vacinados de forma a que não apanhem nem transmitam a doença.



Segundo os dados de 2017, mais de 87% das pessoas que contraíram sarampo não estavam vacinadas.