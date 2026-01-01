Hospital Amadora-Sintra alerta para erros na página do SNS sobre tempos médios de espera nas urgências

Garante que constrangimentos não estão a afetar a assistência e a segurança dos doentes.

O Hospital Amadora-Sintra alertou esta quinta-feira para incorreções nos tempos médios de espera relativos às urgências relatados no portal do SNS, destacando que estes constrangimentos não estão a afetar a assistência e a segurança dos doentes.



Hospital Amadora-Sintra DR

A Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora/Sintra alertou em comunicado que "devido a constrangimentos relacionados com os sistemas de informação, os dados atualmente apresentados no portal do Serviço Nacional de Saúde relativos aos tempos médios de espera nas urgências do Hospital Fernando Fonseca não se encontram corretos".

"Esta situação, que não afeta a atividade assistencial nem a segurança dos doentes, mas apenas a correta atualização dos tempos de espera, está a ser acompanhada e encontra-se em fase de resolução, sendo prestadas novas informações assim que os constrangimentos se encontrem ultrapassados", acrescentou a unidade.

Às 11:50, segundo dados do Portal do SNS, um doente muito urgente não esperava para ser observado pela primeira vez no Amadora-Sintra, mas o tempo médio de espera de um doente urgente até ser observado por um médico era de 18 horas e 27 minutos, o que, de acordo com o Hospital, não está correto.

De acordo com a plataforma do Ministério da Saúde que regista e divulga os tempos médios de espera para atendimentos nas urgências hospitalares, hoje de manhã era também muito crítica a situação nas urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

No entanto, às 12:00 não existiam doentes muito urgentes (pulseira laranja) em espera no serviço de urgência geral do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, enquanto os doentes urgentes esperavam uma hora e 49 minutos para serem observados pela primeira vez, encontrando-se 12 doentes nesta situação.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes têm um tempo máximo de atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem e os doentes urgentes 60 minutos.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.