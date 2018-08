O Sindicato (SIPE) e o Sindicato dos Enfermeiros (SE), que juntos formam o FENSE, marcaram a greve nacional dos enfermeiros que se inicia esta segunda-feira e se prolonga até 17 de Agosto. A culpa é da estagnação das negociações com Ministério da Saúde, que duram há um ano sobre a carreira especial de enfermagem. A greve, avisaram as entidades num comunicado da semana passada, tem a forma de "paralisação total e com abandono do local de trabalho".

Os serviços mínimos serão respeitados, segundo o SE, e o número de enfermeiros escalados para os dias de greve corresponde ao mesmo número de profissionais no turno da noite. Contudo, o SIPE deixa o aviso de que se o Ministro da Saúde não tomar uma decisão sobre as exigências da classe, os enfermeiros vão avançar com uma paralisação total e não com mais greves. "Quando toda a gente deste país ver os seus familiares a cair para o lado, porque sem enfermeiros não têm qualquer resposta…", ameaça Fernando Correia.

"Não podemos é continuar a consentir que a nossa profissão esteja a ser propositada rebaixada, com o objectivo fundamental de abastecimento de mão-de-obra barata e altamente qualificada para hospitalização privada", sublinhou um elemento do SIPE.

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (FENSE) está em negociações com o Governo português sobre uma carreira especial de enfermagem, mas a mesma entidade revela que as discussões ainda não saíram sequer da primeira cláusula. "Andamos a discutir a forma e o conteúdo" e a "paciência esgotou-se", disse José Correia Azevedo, presidente do Sindicato dos Enfermeiros no fim do mês de Julho. O acordo colectivo quer negociar as "lacunas" na carreira de enfermagem e a reintrodução da carreira de enfermeiro especialista.

"Queremos nos serviços de chefia enfermeiros directores e queremos que os enfermeiros tenham uma carreira com escalões e uma tabela salarial decente", esclareceu Azevedo, afirmando que "serviços irão funcionar melhor do que agora" com as mudanças pretendidas e garantiu que ninguém pode acusar a classe de não ser paciente, após um ano de discussões com o Executivo e poucas conclusões.

"O Estado deve aos Enfermeiros 13 anos, sete meses e 25 dias de congelamento, antes, durante a após 'troika'", considerou o presidente da FENSE, que representa 10 mil dos cerca de 40 mil enfermeiros em Portugal.

Na segunda-feira passada, o SIPE e SE acusaram ainda o Governo de estar a "iludir" a classe dos enfermeiros, relativamente à "reposição de escalões remuneratórios e a contagem do tempo, segundo o compromisso do Governo, que está a transformar-se numa peça grotesca e perigosa",

Em causa estão uma série de reivindicações que os enfermeiros querem ver respondidas: a anulação ou revogação de quaisquer faltas injustificadas ou procedimentos disciplinares na sequência de participação no movimento dos enfermeiros especialistas; o descongelamento da carreira – os cerca de 13 anos de progressão -; e a reintrodução da carreira de enfermeiro especialista. Além disso, os profissionais exigem que haja a contratação de mais enfermeiros para fazer face ao trabalho nos hospitais (cerca de 6.000 enfermeiros, de acordo com o SIPE); e o fim das horas extraordinárias excessivas.





Hospitais sem camas, salários baixos e congelamento de carreiras

Em Junho, o Sindicato dos Enfermeiros denunciou que foram encerradas 254 camas em hospitais por todo o país e que a tendência é para o que número aumente, afirmando que esta realidade é "verdadeiro caos instalado na gestão do Serviço Nacional de Saúde".

A falta de profissionais nos hospitais tem sido o principal motivo de protestos, greves e denúncias dos enfermeiros, que garantem não terem efectivos suficientes para prestar um atendimento de qualidade, sobretudo em picos de maiores afluências nos hospitais (como a época das gripes). Segundo a Ordem dos Enfermeiros nacional, faltam cerca de 30 mil profissionais para colocar Portugal na média dos países da OCDE.

Em Portugal, de acordo com a OCDE, existem 6,3 enfermeiros por casa mil habitantes – um valor muito afastado da média de 9,1 enfermeiros por mil habitantes em vários estados-membros da União Europeia (UE) e a anos-luz de países como a Noruega (17,3) e a Suíça (17,9).

A burocracia e os salários baixos também afastam novos profissionais da área de Portugal: todas as contratações dependem da autorização do Ministério das Finanças, o que restringe a flexibilidades dos hospitais para contratar reforços, desde enfermeiros a assistentes.