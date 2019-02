Estudo nacional mostra que 54% dos jovens já foi vítima de violência no namoro. E ainda que 34% dos inquiridos admite já ter praticado atos de violência.

Mais de metade dos jovens portugueses já foi vítima de violência no namoro. Maior parte são jovens, com pouco mais de 20 anos, têm uma educação universitária e os mais velhos são mais propensos a praticar violência do que os mais jovens. As conclusões constam do Estudo Nacional da Violência no Namoro em Contexto Universitário, elaborado pelo Governo em parceria com a Associação Plano i.





Para a elaboração deste relatório foram inquiridos 2.683 jovens universitários desde 2017. Maior parte deles têm pouco mais de 20 anos e declararam-se como solteiros.



O estudo revela que 54,7% dos participantes já tinha sido vítima de violência no namoro pelo menos uma vez. Entre os inquiridos verificou-se que os jovens do sexo masculino são, em termos relativos, mais vítimas de atos de violência no namoro. 55,3% dos homens inquiridos afirmou já ter sido vítima de violência, enquanto nas mulheres esse valor baixava para os 54,5%.



34,3% dos inquiridos revelou ter também já praticado um ato de violência contra um companheiro. Neste campo, os homens mostram-se em valor muito superior, com 40,7% a admitir que já haviam praticado um ato de violência, enquanto nas mulheres esse valor baixava para os 32,3%. Isto mostra que, no namoro, os homens são mais vezes vítimas, mas também os que mais praticam atos de violência.



A violência mais vezes verificada no namoro é a de natureza psicológica (insultos, críticas, difamações). Segue-se depois a de pressão social e depois a violência física. Há ainda casos de vítimas de violência sexual, segundo o estudo.



Este relatório mostra ainda que os jovens que praticam e sofrem de violência no namoro têm crenças mais conservadoras do que aqueles que não praticam e não sofrem estes atos. Estas crenças são também mais conservadoras nos homens do que nas mulheres.



Muitos dos inquiridos do sexo masculino mostraram que acreditavam que a mulher devia ter um papel mais caseiro e recatado.