Homem usa carro roubado e atropela cinco pessoas no Chiado. Há dois feridos graves

Vítimas são quatro mulheres e um homem. Suspeito, que fugiu a pé, já foi identificado e autoridades tentam agora localizá-lo.

Um homem usou um carro roubado e atropelou cinco pessoas no Chiado, esta sexta-feira à noite, na rua Nova da Trindade, em Lisboa. O suspeito fugiu a correr e as autoridades estão no local a fazer diligências. O homem já terá sido identificado.

A carregar o vídeo ... O momento em que suspeito foge a correr após atropelar cinco pessoas no Chiado

De acordo com as autoridades, as cinco vítimas ficaram feridas, havendo duas em estado considerado grave. Estes foram transportados para o Hospital de Santa Maria, e um dos feridos leves foi assistido no São José. Serão ao todo quatro mulheres e um homem.

Ao CM, os Bombeiros Sapadores de Lisboa indicaram que das cinco vítimas, três foram hospitalizadas. Tratar-se-ão de um homem de 59 anos e de duas jovens de 16 e 17 anos.

O alerta foi dado pelas 22h17. Segundo apurou o CM junto da PSP, o 'verdadeiro' proprietário do carro da marca Ford encontra-se no local. As autoridades estão a investigar o aparente furto e tentam localizar o suspeito em fuga.

De acordo com testemunhas no local, o carro pertencia a um cliente habitual de um restaurante perto do local que tinha por hábito deixar o carro aberto. O suspeito, que parecia estar embriagado, apropriou-se do veículo e atropelou as vítimas, indicam as testemunhas.

Após a ocorrência, o condutor fugiu a correr, indicou a mesma fonte.