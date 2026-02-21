Médico e hospital condenados a pagar €70 mil por retirar ovários e útero a mulher sem necessidade

Alterações no colo do útero levantaram suspeitas de que uma mulher havia contraído um vírus e foi-lhe retirado o útero. Mais tarde, devido a um quisto e à endometriose foram-lhe retirados os dois ovários, quando só era preciso um.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Um médico e a Hospor - Hospitais Portugueses, S.A., foram condenados a pagar 70 mil euros a uma mulher por lhe terem removido dois ovários, quando só precisava de se retirar um, e o útero. A notícia foi avançada, este sábado, na edição em papel do Jornal de Notícias que citou o Tribunal da Relação do Porto.



Equipa de cirurgiões que levou a cabo uma cirurgia inovadora. DR

O caso remonta a 2010. Alterações no colo do útero levantaram suspeitas de que a mulher havia contraído HPV (Vírus do Papiloma Humano) - uma infeção sexualmente transmissível - e, por isso, foi submetida a uma cirurgia de retirada do útero, que mais tarde veio a descobrir que não era necessária.

No ano seguinte, devido a um quisto e à endometriose num dos ovários, foi submetida a uma segunda cirurgia onde foram removidos os dois ovários, apesar de um deles estar saudável.

Segundo o JN, a intervenção cirúrgica fez com que a mulher passa-se a sentir dores e processasse posteriormente quer a entidade hospitalar quer o médico ao pedir 71 mil euros por danos morais e custos relacionados com as cirurgias.