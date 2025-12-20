Homem travado pela PSP após alegada ameaça com martelo de madeira a André Ventura

Homem tratar-se-á de um ex-combatente e terá garantido às autoridades que não pretendia agredir André Ventura e que até era militante do Chega.

André Ventura foi, este sábado, ameaçado, durante uma arruada em Moscavide, por um homem que tinha em sua posse um martelo de madeira. O alegado agressor foi travado pela polícia quando se aproximou do presidente do Chega. “Sei que lhe tiraram o martelo da mão”, revelou André Ventura ao CM. Ao que o nosso jornal apurou, o alegado agressor foi retirado pela PSP e vigiado pelos agentes, que estariam à paisana. Não terá chegado a ser detido.



Segundo o CM apurou, tratar-se-á de um ex-combatente e terá garantido às autoridades que não pretendia agredir André Ventura e que até era militante do Chega. Acrescentou que o martelo era para exemplificar aquilo que Portugal precisa, “uma martelada”. André Ventura ainda não decidiu se vai apresentar queixa.