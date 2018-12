O homem terá tentado meter a primeira vítima na mala de um veículo, junto à estação ferroviária de Caíde.

Um homem terá tentado, na manhã de hoje, raptar duas mulheres em Caíde, Lousada, e Vila Meã, Amarante, disse à Lusa fonte da GNR.



Segundo a fonte, o homem terá tentado meter a primeira vítima na mala de um veículo, junto à estação ferroviária de Caíde, mas terá sido impedido por uma pessoa que se apercebeu da situação.



Cerca de 15 minutos depois, já em Vila Meã, o suspeito terá voltado a tentar o rapto de uma mulher, a qual conseguiu fugir, segundo a informação da autoridade.



Ambas as mulheres tiveram de receber tratamento hospitalar, tendo sido assistidas pelas corporações de bombeiros de Lousada e Vila Meã.



As vítimas foram transportadas para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.



De acordo com GNR, o suspeito foi identificado pela Polícia Judiciária e está a ser interrogado por aquela força policial.