Idoso de 86 anos vivia sozinho e corpo apresentava "sinais de violência".

As autoridades estão a investigar o homicídio de um homem de 86 anos que foi encontrado morto na sua casa, em Borba, no distrito de Évora, este sábado, disse à agência Lusa fonte da GNR.



A mesma fonte indicou que o idoso foi encontrado morto na casa onde vivia, sozinho, e que o corpo apresentava "sinais de violência", confirmando tratar-se de um homicídio.



A fonte indicou à agência Lusa que o alerta foi dado por volta das 14h00 através de um telefonema para o 112.



Elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Estremoz da GNR ainda se deslocaram ao local, mas a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.