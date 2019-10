Um homem sobre quem recaía um mandado de detenção europeu foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por associação criminosa, branqueamento e furto qualificado de equipamentos de tecnologia avançada em unidades hospitalares.Em comunicado, a PJ explica que o homem, de nacionalidade colombiana, com 42 anos, foi localizado em Espanha e presente às autoridades nacionais, tendo ficado em prisão preventiva.No passado dia 10, tinha sido detida em Madrid uma cidadã, também colombiana, que após ter sido entregue às autoridades portuguesas foi presente a primeiro interrogatório e ficou igualmente em prisão preventiva.A associação criminosa transnacional em investigação tinha por finalidade o furto de equipamento hospitalar, de tecnologia avançada, valor consideravelmente elevado e suscetível de comercialização para posterior utilização, geralmente, no mercado sul-americano, explica a PJ."As primeiras referências a esta atividade delituosa surgiram no ano de 2013, na Europa central, sendo replicadas, em vários estados europeus, até ao início do corrente ano, momento em que vários elementos do grupo foram detidos no norte da Europa", acrescenta.Em Portugal, segundo a PJ, "a associação criminosa consumou diversos furtos do género em unidades hospitalares na área do Porto e Lisboa".Até ao momento, estima-se que esta atividade delituosa, disseminada pelo espaço europeu, terá obtido proveitos económicos na ordem das várias dezenas de milhões de euros.