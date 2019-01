Um homem de 38 anos morreu na terça-feira à noite na sequência do despiste da motorizada que conduzia, em Gândaras, concelho da Lousã, distrito de Coimbra, disseram à Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro, o alerta para o acidente chegou às autoridades pelas 21:15, tendo acorrido ao local elementos dos Bombeiros Municipais da Lousã, Viatura Médica de Emergência e Reanimação sediada no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e GNR.A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente.