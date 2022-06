Estrangeiro de 35 anos ficou em prisão preventiva. Tinha três embalagens de café, com 2,5kg cada, dentro da mala. O café era na verdade cocaína e é suspeito de pertencer a uma rede que se dedica à introdução de grandes quantidades desta droga na Europa, por via aérea.

Homem apanhado com cocaína disfarçada de café no aeroporto de Lisboa

Um homem estrangeiro, de 35 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no aeroporto de Lisboa. Sob ele recaem as suspeitas de pertencer a "um grupo criminoso que se dedica à introdução de consideráveis quantidades de cocaína, no continente europeu, através da via aérea", revelou a PJ em comunicado.