Um helicóptero militar que é usado nas operações de busca e salvamento está sem funcionar há ano e meio porque aguarda reparação. A empresa responsável pela reparação dos helicópteros EH-101, que se chama Leonardo, não recebeu uma tranche que lhe deveria ter sido paga. A Força Aérea confirmou o problema. Ministério das Finanças não libertou as verbas necessárias para esta despesa com a reparação, que ronda os seis milhões de euros. O contrato de manutenção dos helicópteros termina no final de 2018, e a falta de acordo até agora está a gerar preocupações. Também o contrato de manutenção das aeronaves de transporte militar C-295 terminará. Tanto os helicópteros como as aeronaves de transporte militar estão a ser alvo de novas negociações de contratos.Até aos novos contratos, o Ministério da Defesa assinala que está a decorrer um processo para a extensão do actual contrato dos EH-101 que será negociado ao longo de 2019.O contrato dos C-295 também está a ser negociado e deverá entrar em vigor em 2019.