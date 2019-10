O centrista Hélder Amaral considera que o Presidente da República é "o maior representante" da situação em que está a direita portuguesa, uma vez que tal como os partidos "não faz ruturas, não levanta problemas, não pega em dossiês difíceis, só sorri e tira fotos."Em declarações à, o antigo deputado do CDS , considera que a "direita tem de se acordar para depois acordar o país e puxar por ele para se fazer aquilo que está a ser feito na Irlanda, nos países que crescem mais". Assim, lança o desafio a todos os partidos, incluindo ao seu, para que tenham "a coragem de querer fazer a rutura.""Quem diz que a culpa dos resultados do CDS é da Dra. Assunção Cristas não percebe que toda a direita está desenquadrada da situação do país e da Europa. E a Iniciativa Liberal e o Chega vieram dar esse sinal, que o país tem de se concentrar na criação de riqueza, na proteção da iniciativa privada, na redução da carga fiscal", aponta ainda.

Relativamente às várias personalidades que têm sido apontadas como potenciais líderes do CDS, Amaral considera que antes de se pensar no protagonista é preciso pensar "na mensagem, no programa". Questionado se Abel Matos Santos será um nome forte para esta posição, é claro: "Não sei quem é e isso é um sinal. Tenho quase 30 anos de partido e não o conheço."



Hélder Amaral foi um dos deputados que perdeu o seu lugar no Parlamento no último domingo. No seu círculo eleitoral, Viseu, o PSD elegeu quatro deputados e o PS outros quatro.