É um dos possíveis regressos do momento. Está tudo bem encaminhado para Friends voltar (pelo menos em formato de episódio especial). A HBO está a negociar com Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry. E os valores em cima da mesa são milionários.De acordo com a Deadline, cada um dos seis atores principais, que se sentam no famoso sofá do café Central Perk, irá receber entre 2,7 e 3,6 milhões de euros (entre 3 e 4 milhões de dólares). A mesma publicação frisa que o negócio está prestes a ser fechado.Os rumores surgiram desde setembro de 2019, quando a série comemorou 25 anos da estreia. As dúvidas dissiparam-se no final do ano: Bob Greenblatt, o novo chef da HBO Max, a plataforma de streaming da Warner, confirmou as negociações.Transmitido entre 1994 e 2005, Friends teve 10 temporadas. A série vai deixar de fazer parte do catálogo da Netflix. Para este especial, tanto os atores como os criadores Marta Kauffman e David Crane estão de regresso.