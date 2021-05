A reunião de Friends: Aquele que satisfez e deixou a desejar

Durante um breve período na transição do milénio, os seis protagonistas de Friends estavam no topo do mundo: protagonizavam uma das sitcoms de maior sucesso de todos os tempos, recebiam $1 milhão por episódio e a sua figura era reconhecida e reverenciada pelos quatro cantos do globo. Em 2021, 17 anos depois do fim da sua décima e última temporada, o cenário é um pouco diferente.