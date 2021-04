Portugal com primeiro dia sem mortos por covid-19 desde agosto

Não se registaram mortes por covid-19 nas últimas 24 horas na sequência de complicações causadas pela covid-19, em Portugal. Foram detetadas 196 novas infeções por SARS-CoV-2 no mesmo período de tempo, no país.







De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, desde a chegada do vírus ao país, em março do ano passado, já morreram 16.965 pessoas e 834.638 foram infetadas.Nas últimas 24 horas foram ainda dadas como recuperados 326 doentes, o que aumenta o número de recuperados para 793.011 e diminui o número de casos ativos para 24.662.Há neste momento 365 pessoas internadas em hospitais devido à doença, mais 17 do que este domingo. No entanto, o número de pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos diminuiu. Há atualmente 91 pessoas internadas em UCI, menos sete do que no domingo.