ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de maio de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 06 de maio de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Siga a Sábado nas redes sociais

Manuel Tavares de Pina nem acredita no que lhe está a acontecer. "Andamos a lutar contra estas dificuldades todas [do estado de emergência] e isto ainda nos magoa mais." Nas últimas três semanas, o seu restaurante Bocca, situado na Rua do Passeio Alegre, mesmo junto à marginal, foi assaltado quatro vezes e sempre pelo mesmo ladrão: "É um tipo que se chama Nuno e a alcunha dele é o Timorense. Vive numa casa abandonada perto da capelinha das piscinas do Fluvial [Capela do Senhor e Senhora da Ajuda]", diz, ao mesmo tempo que garante que fez várias vezes queixa à polícia. "O problema - e eu nem culpo a Polícia Municipal nem a Polícia de Segurança Pública - é que eles não têm meios para o prender. Aqui e ali ainda conseguem apanhar estes tipos, mas a legislação desvaloriza o pequeno crime."Manuel não é o único a lamentar a situação. Há vários empresários e gerentes que, em declarações à SÁBADO, relatam episódios semelhantes, de assaltos reincidentes aos seus estabelecimentos, mas que preferiram não ser identificados com receio de represálias: "Temos famílias que andam aqui na Foz, graças a Deus ainda não nos aconteceu nada, mas temos medo."Um dos gerentes conta que sofreu três assaltos em dois dos seus restaurantes. Num deles, a polícia apareceu pouco tempo depois de o alarme tocar, por volta das 4h da manhã: "Pelo que me apercebi, estava a haver uma festa aqui numa igrejita onde os ressacas costumam estar todos a dormir.A polícia de choque andava a patrulhar e apareceu num instante. Eram duas carrinhas e umas sete motas, nunca vi tanta polícia junta como nesse dia!"