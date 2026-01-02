Sábado – Pense por si

Há um português entre os feridos no incêndio em bar na Suíça

Diogo Barreto
Diogo Barreto 14:45
Dados adiantados pelo Chefe da Polícia de Cantão de Valais revelam que foram já identificados 113 dos 119 feridos.

Há um português entre os 119 feridos identificados pela polícia suíça após o incêndio no interior do bar Le Constellation, durante as celebrações da entrada no novo ano. A informação é avançada pelo jornal suíço Blick, segundo os dados revelados em conferência de imprensa pelas equipas de investigação. 

Dados adiantados pelo Chefe da Polícia de Cantão de Valais revelam que foram já identificados 113 dos 119 feridos: 71 suíços, 14 franceses, 11 italianos, quatro sérvios, um belga, um bósnio e um português. 

Tópicos Bar Incêndios Polícia Suíça Constellation
