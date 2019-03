Grande parte dos inquilinos de prédios na zona histórica do Porto são idosos que se recusam a aceitar os apelos dos especuladores imobiliários e a deixar as suas casas. Por isso, tornaram-se o principal alvo de comportamentos agressivos por parte de senhorios, havendo relatos de proprietários que contrataram "capangas" para ameaçar inquilinos de morte.

Segundo o Jornal de Notícias, vários inquilinos, devido às ameaças, recorreram à contratação de indivíduos, alguns deles dos bairros onde se passam os problemas, ligados à "segurança" e que a troco de contrapartidas monetárias a rondar os 50 euros fazem frente aos "emissários" dos senhorios.

As associações de inquilinos falam mesmo da criação de um clima de "terror", dando conta que as técnicas de intimidação passam também por inundar zonas comuns para degradar o prédio, cortar a água, fazer barulho, enviar cartas com informação falsa, aparecer sem avisar para mostrar a casa a potenciais interessados. "As pessoas vivem aterrorizadas", assegurou o advogado da Associação de Inquilinos do Norte José Fernandes ao mesmo jornal. "A gentrificação está a ocorrer sem nenhum decoro. É a dura realidade".

Também o movimento Temos Direito à Cidade tem conhecimento destes problemas, admitindo que "as técnicas de intimidação estão cada vez mais fortes". "O nível de desproteção das pessoas é alarmante", garante Inês Branco, que criticou também a autarquia. "A Câmara do Porto pode intervir, pode limitar licenças do Alojamento Local, mas não o está a fazer", atirou, rematando: "Isto é uma selva que se propaga sem travão nenhum".