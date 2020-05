No relatório acerca do terceiro estado de emergência, datado de 11 de maio e divulgado pelo Governo no site do Parlamento, é revelado que 467 tripulantes de 41 nacionalidades ainda se encontram dentro do navio de cruzeiro MSC Fantasia (na imagem acima), atracado em Lisboa. Este cruzeiro tem capacidade para 4.363 passageiros.Também 86 tripulantes se encontram a bordo do SEADREAM I, que também se encontra no Terminal de Passageiros de Lisboa.Ao todo, há 553 tripulantes "presos" dentro de cruzeiros em Lisboa, devido à pandemia de Covid-19 A informação é detalhada pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) na informação sobre o estado de emergência que vigorou entre 18 de abril e 2 de maio de 2020. No MSC Fantasia, ocorreram "48 desembarques de tripulantes de Honduras (30), Reino Unido (1), Sérvia (6), Ucrânia (5), Hungria (1), Alemanha (1) e Roménia (4), totalizando, até ao momento, 780 desembarques". Porém, "do total de 1.247 tripulantes comunicados pela MSC permanecem a bordo 467 de 41 diferentes nacionalidades", lê-se no relatório.Quatro pessoas, "um passageiro e três tripulantes", mantêm-se em confinamento domiciliário e hoteleiro por carecerem de acompanhamento social e médico, indica o SEF.Já no SEADREAM I, encontram-se "atualmente 86 tripulantes a bordo". Desembarcaram cinco tripulantes da Suécia, Noruega, França, África do Sul, e Maurícias, e embarcaram dois.Os cruzeiros em todo o mundo foram afetados pelo fecho de fronteiras e proibição de desembarques devido à pandemia do novo coronavírus.