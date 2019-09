O Registro de Condenados por Crimes Sexuais Contra Crianças aumentou relativamente a 2018, com a inclusão de 155 novos indíviduos na chamada "lista de pedófilos" . Segundo números do Ministério da Justiça, revelados pelo Jornal de Notícias, no total existem, em 2019, 5416 indíviduos sinalizados por crimes sexuais contra crianças - o tempo de permanência na lista depende da pena a que a pessoa é condenada e varia entre os cinco e os 20 anos.De acordo com a mesma fonte, o ano passado havia 5252 nomes registados. Em 2017, o número era de 5487, mais 1100 do que em 2016.Por outro lado, a lista foi consultada 72 vezes nos primeiros seis meses de 2019. No ano anterior, foi vista por 131 ocasiões. Ao JN, o Ministério da Justiça garantiu que "todas as consultas foram efetuadas por autoridades judiciárias ou policiais", sem esclarecer quantas foram feitas a pedido de pais e/ou encarregados de educação.Os condenados por crimes sexuais contra crianças são obrigados a indical local de residência e morada profissional, no prazo de 15 dias a contar do cumprimento da pena. A confirmação e atualização dos dados é de obrigatoriedade anual.