A transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto está em risco. O Grupo de Trabalho encarregue de estudar a viabilidade da deslocalização pondera desistir dessa missão após o Conselho Directivo do Infarmed colocar "tantos obstáculos" à investigação.A notícia está a ser avançada pelo Jornal de Notícias. O estudo, que deveria analisar a relação custo-benefício da transferência, está "seriamente comprometido".O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, já enviou uma carta ao ministro da Saúde, apurou o mesmo diário. Contudo, o Infarmed rejeita tais acusações.